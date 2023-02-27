Компания Nokia представила новый логотип

Компания Nokia представила свой новый логотип. Фото: REUTERS

Компания Nokia провела ребрендинг. Новый логотип компании и долгосрочный план ее трансформации опубликован в пресс-релизе финского производителя телекоммуникационного оборудования.

Сообщается, что компания собирается развиваться в соответствии с требованиями эпохи метавселенных и в полной мере реализовывать потенциал устойчивости, производительности и доступности.

Новый логотип Nokia состоит из пяти фигур, складывающихся в название компании. Изменилась и цветовая гамма логотипа.

Напомним, компания Nokia заявила о прекращении своей деятельности в России в апреле 2022 года. В заявлении компании, опубликованном на официальном сайте Nokia, сообщалось, что финский производитель телекоммуникационного оборудования принял такое решение на фоне проведения Россией специальной военной операции на Украине

Позднее стало известно, что Nokia получила лицензию для поставки оборудования в Россию.