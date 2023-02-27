Конгрессвуман призвала избежать гражданской войны в США Фото: GLOBAL LOOK PRESS

США движутся к «национальному разводу», при котором республиканские штаты отделятся от демократических. Об этом предупредила член палаты представителей конгресса США Марджори Тейлор Грин, призвав Соединенные Штаты избежать начала новой гражданской войны.

«Нравится это кому-то или нет - мы движемся к национальному разводу, но я не хочу гражданской войны, ее никогда не должно случится», - написала член палаты представителей конгресса США своем Twitter

Грин отметила, что на сегодняшний день «политический мир США» находятся в состоянии, которое «полностью оторвано от реальных американцев».

Напомним, ранее Грин заявила, что результатом конфликта на Украине может стать то, что доллар перестанет быть мировой валютой. Как отметила конгрессвумен, несмотря на антироссийские санкционные ограничений западных стран, Москва показала всему миру опыт процветания без «американской дружбы» и доллара.