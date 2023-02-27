В Госдуме предложили ввести сертификат для новорожденного ребенка в России Фото: REUTERS

Члены Совета Федерации и депутаты Госдумы от ЛДПР предложили ввести в России сертификат для новорожденного ребенка. Об этом пишет «Известия».

Отмечается, что новый вид госпомощи будет предназначена для семей, доход которых ниже двух прожиточных минимумов. Родители смогут потратить полученные от сертификата средства на покупку товаров первой необходимости для неврожденного.

В пояснительной записке к проекту закона уточняется, что множество семей сталкиваются с трудностями с приобретением вещей, которые являются самыми необходимыми для новорожденных, такие как кроватки, коляски, предметы гигиены. Размер единовременного пособия авторы документа считают недостаточным для покупки вещей ребенку.

Авторы законопроект напоминают, что семьи в Москве при рождении ребенка дополнительно к единовременному пособию, размер которого в текущем году составил 22 909 рублей, получают подарочный набор или же компенсацию в размере 20 тысяч рублей.

Отмечается, что полномочия по назначению сертификата должна быть передана властям регионов, а стоимость установлена правительством РФ с опорой на средние цены в субъекте. При этом, как отмечается, размер сертификата не должен быть менее двух прожиточных минимумов, то есть не меньше 30 тысяч рублей.

Напомним, с 1 февраля 2023 года размер материнского капитала вырос до 586,9 тысяч рублей, а единовременного пособия при рождении ребенка до 22,9 тысяч рублей.