Войсковая ПВО Сухопутных войск переподчинена Воздушно-космическим силам России Фото: wikimedia.org

Войсковая противовоздушная оборона (ПВО) была выведена из подчинения Сухопутных войск и переведена в подчинение главного командования Воздушно-космических сил (ВКС) Российской Федерации. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники, близкие к Министерству обороны РФ.

«Да, это так. Это уже свершившийся факт», - сказал один из собеседников агентства.

Отмечается, что до введения данных изменений соединения и части противовоздушной обороны находились как в составе Сухопутных войск, так и в составе Воздушно-космических сил РФ. В задачу первых входило сопровождение, а также прикрытие военнослужащих в зонах проведения боевые действия, тем временем как ВКС занимались прикрытием основных объектов.

Напомним, в минувшую пятницу, 24 февраля, российские системы противовоздушной обороны уничтожили шесть беспилотных летательных аппаратов украинских войск, а также сбили четыре снаряда реактивных систем залпового огня HIMARS и «Ураган» Вооруженных сил Украины (ВСУ).