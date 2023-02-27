Названы самые дорогие компании рунета в 2023 году Фото: REUTERS

Компания «Яндекс» в 2023 году стала первой в рейтинге самых дорогих компаний рунета по версии журнала Forbes. Вторую и третью строчку заняли Wildberries и Ozon, соответственно.

Согласно данным издания, стоимость «Яндекса», который пятый год подряд остается самой дорогой компанией рунета, составляет 10,2 млрд долларов. Следом в рейтинге «30 самых дорогих компаний Рунета - 2023» идет Wildberries, стоимость которой составляет 9,8 млрд долларов. Тройку замыкает Ozon стоимостью 5,2 млрд долларов.

В топ-10 самых дорогих игроков рунета также вошли 1С (включая «1С-Битрикс»), «Лаборатория Касперского», Avito, СКБ Конкур, а также VK, Positive Technologies и Headhunter.

Отмечается, что стоимость компаний была зарегистрирована по состоянию на 1 февраля 2023 года.

Напомним, в сентябре прошлого года «Яндекс» завершил сделку по покупке сервис доставки еды Delivery Club, продав платформы «Дзен» и «Новости», покупателем которых стал VK. Соглашение по данной сделке подписали в августе 2022 года.