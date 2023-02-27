Бундесвер подтвердил планы проведения совместных военных учений США, ФРГ и Польши Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министр обороны ФРГ Борис Писториус подтвердил планы проведения в Польше совместных военных учений американских, немецких и польских армий. Соответствующее заявление он сделал в воскресенье в эфире телеканала ARD.

Как заявил глава немецкого военного ведомства в эфире телеканала ARD, такие совместные учения стали бы «четким сигналом» как в сторону Североатлантического альянса, так и в сторону президента России Владимира Путина.

По словам Писториуса, на сегодняшний день НАТО «далеко не так слаба», как об этом думал российский лидер.

«Альянс намного сильнее. Гораздо сплоченнее, чем раньше», - заявил немецкий министр.

Напомним, в начале февраля этого года в Румынии прошли учения НАТО с боевыми стрельбами. Как сообщалось, в военных учениях принимало участие около 350 военных на 60 транспортных средствах из состава группы Североатлантического альянса, координируемой Францией.

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