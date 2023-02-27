Марочко заявил о неудачной попытке ВСУ контратаковать под Кременной Фото: REUTERS

Подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко в понедельник, 27 февраля, заявил, что подразделения украинских войск впервые за долгое время попытались контратаковать российскую армию под Кременной, однако понесли «необоснованные потери», после чего были вынуждены вернуться на занимаемые ими ранее позиции.

«В районе населенного пункта Кременная противник впервые за долгое время предпринял попытку контратаковать наши наступающие порядки», - написал военный эксперт в своем Telegram-канале.

Марочко отметил, что за прошедшую неделю Вооруженных сил Украины (ВСУ) понесли большие потери на кременском направлении из-за чего командование украинского войск решило предпринять «тактику глухой обороны с целью восстановления боеспособности своих подразделений».

Напомним, на прошлой неделе, 22 февраля, Марочко сообщил о пресечении попытки украинской армии контратаковать на краснолиманском направлении, отметив, что ВСУ собирались создать так называемый огневой мешок.

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