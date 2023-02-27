Госдума рассмотрит законопроект о бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Секретарь генерального совета «Единой России» Андрей Турчак рассказал «Известиям» о планах предложить Государственной думе проект закона об оказании бесплатной юридической помощи российским гражданам, которые принимали участие в специальной военной операции, а также членам их семей.

Отмечается, что данный законопроект внесет изменения в статью 20 Федерального закона «О бесплатной юридической помощи в РФ». Участники специальной военной операции, а также их ближайшие родственники, получат возможность получать бесплатные консультации по вопросам, которые относятся к выплатам, связанными с ранением, а также получением довольствия, сохранением бизнеса и оформлении кредитных каникул.

В пояснительной записке к инициативе уточняется, что на данный момент ряд военных сталкиваются с некоторыми трудностями, которые требуют юридической помощи.

Напомним, президент России Владимир Путин во время своего выступления с посланием к Федеральному Собранию поручил создать специальный Фонд помощи всем бойцам специальной военной операции.