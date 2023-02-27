Умер Глеб Павловский, политолог и журналист

Глеб Павловский Фото: Кадр видео

Умер Глеб Павловский, известный российский политолог и журналист. Ему был 71 год. О смерти Глеба Павловского сообщил РИА Новости в субботу, 27 февраля 2023 года, галерист Марат Гельман*, признанный в России иноагентом.

Обстоятельства смерти не раскрываются. Известно, что перед этим политолог тяжело болел.

Глеб Павловский в 1995 году основал Фонд эффективной политики (ФЭП) и возглавил его. С 1996 по 2011 годы на общественных началах занимал должность советника президента России. Также возглавлял "Русский институт", был директором и главным редактором "Русского журнала".

Как ранее писал сайт KP.RU, в феврале 2023 года также умер актер театра и кино Сергей Столяров, известный своей ролью в фильме "Завтра была война". Ему было 60 лет. Актер снимался в таких фильмах и сериалах, как "Следствие ведут знатоки", "Цыганское счастье", "Призываюсь весной", "Не забывай" и других.

*лицо, выполняющее функции СМИ-иноагента в России