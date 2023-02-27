ФРГ передала Украине шесть танковых мостоукладчиков Biber Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Берлин передал Киеву новую партию техники, в том числе шесть танковых мостоукладчиков Biber, а также восемь крупнотоннажных грузовиков Zetros (Mercedes-Benz Zetros). Это сказано в опубликованном в понедельник, 27 февраля, правительством ФРГ списке вооружений, переданном Украине.

Ранее Берлина уже передавал Киеву три единицы Biber, а также 20 - Zetros. В обновленном списке значатся также 20 тысяч аптечек и 10 зимних маскировочных сеток.

Уточняется, в период с 1 января прошлого года по 20 февраля текущего года ФРГ представило отдельных разрешений на экспорт военной техники на сумму более 2,5 млрд евро.

Напомним, ранее сообщалось, что ФРГ планирует предоставить Украине не только танки Leopard 2, но также и более старые Leopard 1, однако отмечалось, что Берлин испытывает сложности с поиском снарядов для такой техники.