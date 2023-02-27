ФСБ задержала агентов украинских спецслужб Украины в Севастополе Фото: Алексей БУЛАТОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Севастополе двух агентов украинских спецслужб, которые передавали Киеву информацию о военных объектах России для дальнейшего нанесения огня. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление центра общественных связей ФСБ.

Уточняется, что задержанные являются российскими гражданами1979 и 1995 годов рождения, завербованными иностранной разведкой. Отмечается, что они сами вышли на сотрудничество с украинской спецслужбой. Задержанные предложили собирать и передавать данные о расположении военных объектов Министерства обороны РФ за денежное вознаграждение.

Сообщается, что подозреваемый 1979 года рождения отправил по электронной почте спецслужбе Украине собранные данный, а второй задержанный договорился о сотрудничестве по телефону, однако не успел выдать сведения.

В заявлении говорится о том, что утечка таких данных могла причинить вред обороноспособности России.

Напомним, ранее выяснилось, что задержанный ФСБ в Подмосковье украинский агент стал работать на спецслужбы Украины из-за угроз в адрес его дочери.