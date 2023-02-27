МИД Турции заявил, что Швеция не сделала шагов в борьбе с терроризмом для вступления в НАТО

МИД Турции заявил, Швеция не сделала шагов в борьбе с терроризмом для вступления в НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Швеция не сделала убедительных шагов в борьбе с терроризмом для вступления в Североатлантический альянс. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделал министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, отметив, что на данный момент Анкара не верит, что Стокгольм выполнит все свои обязательства до встречи представителей Турции, Швеции и Финляндии 9 марта 2023 года.

«Есть определенные обязательства, которые были взяты Швецией и Финляндией в связи с их намерением вступить в НАТО. Со стороны Швеции мы не видим выполнения всех шагов, поэтому на данном этапе мы не можем одобрить ее вступление в альянс», - заявил глава турецкого внешнеполитического ведомства на пресс-конференции.

Напомним, ранее сообщалось, что Анкара готова продолжать контакты с Хельсинки и Стокгольмом по процессу вступления в НАТО, что отметил президент Турции Реджеп Тайп Эрдоган. Он сообщил генсеку альянса Йенсу Столтенбергу о готовности рассмотреть заявку Финляндии отдельно, но подчеркнул, что вопрос со Швецией открыт из-за продолжающийся пропаганды Рабочей партии Курдистана (РПК).