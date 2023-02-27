TAC: США планируют создать на Украине «второй Афганистан» для борьбы с Россией Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Вашингтон намерен создать на Украине «второй Афганистан» для того, чтобы бороться с Россией. Об этом пишет обозреватель американского портала The American Conservative (TAC) Питер Ван Бюрен.

В публикации говорится о том, что США развязали на Украине постмодернистский конфликт в попытках выжать максимум внешнеполитического влияния. Автор материала сравнивает действия Вашингтона по отношению к Киеву с политикой в Афганистане, указывая, что поддержка США направлена на затягивания кризиса.

«В Вашингтоне рассуждают следующим образом: за цену в виде жизней украинцев и пригоршни американских долларов Запад может положить конец стратегической угрозе президента России Владимира Путина для США. Ни один американец не погибнет», - пишет обозреватель.

Бюрен заявляет, что подобный подход Вашингтона в перспективе вызовет ослабление американских союзников. По его словам, США играют в украинском конфликте еще и против своих партнеров.

Главной проблемой Украины в публикации названа коррупция, а также поставки выходящего на черный рынок западного оружия, как это происходило ранее в Афганистане. «Большим опасением в Афганистане было распространение оружия, уходящего с поля боя в чужие руки, в том числе - в руки террористов», - говорится в материале.

Напомним, сегодня, 27 февраля, министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва сорвала планы западных стран по расчленению и изоляции России.