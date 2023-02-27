Лавров заявил, что Москва сорвала планы Запада по расчленению и изоляции России

Сергей Лавров Фото: REUTERS

Москве удалось сорвать планы Запада по расчленению и изоляции России. Об этом заявил глава министерства иностранных дел (МИД) РФ Сергей Лавров на совещании с руководителями территориальных органов ведомства в понедельник, 27 февраля 2023 года.

"Нам удалось не только сорвать планы коллективного Запада по изоляции, а то и расчленению России, и обеспечить поступательное сотрудничество с подавляющим большинством членов международного сообщества", - подчеркнул Лавров.

В качестве подтверждения дипломат напомнил, что все больше стран желают присоединиться к БРИКС и Шанхайской организации сотрудничества. Число заявок составляет около 20, причем многие из кандидатов играют важную роль в своих регионах, уточнил глава российского внешнеполитического ведомства.

Как ранее писал сайт KP.RU, президент РФ Владимир Путин заявил, что Запад имеет перед собой одну цель - ликвидировать Россию, "раскассировать" бывший Советский Союз.

В ходе того же выступления глава государства отметил, что западные страны могут принять Россию в так называемую "семью цивилизованных народов", но только по частям. И даже это будет продиктовано основной эгоистичной целью Запада - помыкать и контролировать, заключил российский лидер.