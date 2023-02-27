Казахстан закрыл свое торговое представительство в России ради оптимизации работы госорганов

Казахстан закрыл своё торговое представительство в России ради оптимизации работы госорганов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Торговое представительство Казахстана в России было ликвидировано по решению Министерства торговли республики, для оптимизации работы государственных органов. Соответствующий документ был опубликован в контрольном банке нормативных правовых актов Казахстана.

Сообщается, что решение о закрытии торгового представительства было принято ещё в начале февраля, так как у бизнесменов из Казахстана уже есть налаженные институциональные условия для успешной торговли с российскими партнёрами, и торговое представительство попросту не нужно.

При этом влиять на работу российского представительства на территории республики это решение не будет, как и на экономические отношения двух стран в целом. В Минторговли Казахстана напомнили, что Россия является ведущим торговым партнёром республики.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Евросоюз расширил торговые ограничения для России, которые суммарно составили 11,4 млрд евро.