Евросоюз расширил торговые ограничения против России на 11,4 млрд евро

Десятый пакет санкций анонсировала 9 февраля 2023 года Урсула фон дер Ляйен Фото: REUTERS

Евросоюз расширил санкции в отношении собственного экспорта в Россию в субботу 25 февраля 2023 года. Введенные ранее санкции коснулись поставок товаров на сумму 32,5 миллиарда евро, новый пакет ограничений оценивается примерно в 11,4 млрд евро.

Запрет коснется поставок в Россию электронных компонентов, товаров и комплектующих двойного назначения, а также тяжелой строительной техники, которая может "использоваться в военных целях", сообщила Еврокомиссия.

“Кроме того, в черный список включены 96 организаций, связанных с российским военно-промышленным комплексом”, - говорится в заявлении Еврокомиссии.

Напомним, что десятый пакет санкций анонсировала 9 февраля 2023 года Урсула фон дер Ляйен. Новый пакет ограничений сразу подвергся критике со стороны Польши, которая назвала его “слишком слабым”. Также сайт KP.RU приводил мнение экономиста Георгия Остапковича, который назвал новые меры “вегетарианскими” и разобрал чем нам грозят предстоящие ограничения.