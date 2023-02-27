Песков оценил перспективы переговоров по Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Предпосылок для переговоров по украинскому кризису на данный момент нет. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, отметив, что сейчас специальная военная операция России на Украине движется в сторону поставленных целей.

«В настоящий момент мы не видим никаких предпосылок для выхода всей этой истории в мирное русло, пока специальная военная операция продолжается, и мы движемся в сторону достижения тех целей, которые были поставлены», - заявил представитель Кремля.

Напомним, в пятницу, 24 февраля, канцлер ФРГ Олаф Шольц сообщил что, что время для диалога, который откроет «перспективу мира» для Украины, на данный момент не наступило. Как писал сайт KP.RU, глава немецкого правительства считает, что на сегодняшний день Москва «принимает только одну форму переговоров», однако, по его словам, необходимо нужно дождаться момента, когда будут возможны «честные переговоры, которые приведут к приемлемым, правильным результатам для украинцев».