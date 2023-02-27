Пушилин заявил о возможности окружения и сжатия кольца вокруг Артемовска Фото: REUTERS

Временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 27 февраля, заявил о существенных изменениях на артемовском направлении в ДНР, указав на удачные обстоятельства для окружения и сжатия кольца вокруг города.

«За последние дни мы увидели изменения, достаточно существенные, в рамках освободительной операции. Это Артемовское направление, которое находится в центре внимания сейчас», - заявил в эфире телеканала «Россия 24» врио главы ДНР

Как сообщил Пушилин, освобождение Ягодного и Берховки помогли выйти к Хромово, а также к селу Богдановка, что, по его словам, создает «удачные обстоятельства для окружения противника и сжатия кольца».

Напомним, в субботу сообщалось, что российские силы освободили населенный пункт Ягодное, расположенный в окрестностях Артемовска, а незадолго до этого появилось сообщение о том, что украинские войска взорвали дамбу в окрестностях Артемовска.