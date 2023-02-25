Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске на водохранилище «Северный ставок»

Украинские военные взорвали дамбу в Артемовске.
Фото: REUTERS
Украинские войска взорвали дамбу в Артемовске. Об этом в субботу 25 февраля сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу ЧВК «Вагнер».
«Действительно, ВСУ взорвали дамбу»,- цитирует агентство сообщение пресс-службы.
Речь идет о дамбе на водохранилище «Северный ставок».
Советник врио главы ДНР Ян Гагин рассказал агентству, что уже есть случаи затопления частных домов и подвалов, в которых мирные жители Артемовска прятались от обстрелов.
Ранее российский военный рассказал о ходе наступления в Артемовске, подробности здесь на KP.RU.
Что происходит в одной из самых горячих точек проведения спецоперации - Артемовске (Бахмуте), какая обстановка складывается вокруг города и как продвигаются здесь российские силы, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.
Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 25 февраля 2023 года. Следите за событиями вместе с нами.
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