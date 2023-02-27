Песков назвал невозможным возвращение Крыма Украине

Дмитрий Песков Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Возвращение Крыма в состав Украины невозможно, нет таких обстоятельств, при которых можно представить подобное развитие событий. Об этом заявил журналистам пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков в понедельник, 27 февраля 2023 года.

"Это неотъемлемая часть Российской Федерации", - подчеркнул официальный представитель Кремля.

Как ранее писал сайт KP.RU, советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан заявил, что Вашингтон допускает в будущем пересмотр вопроса о принадлежности Крыма.

Крым стал российским регионом в марте 2014-го года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение полуострова в состав России. Как подчеркивал президент России Владимир Путин, Крым вошел в состав РФ окончательно.