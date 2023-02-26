Салливан: США допускают в будущем пересмотр вопроса о принадлежности Крыма

Джейк Салливан допустил пересмотр вопрос принадлежности Крыма. Фото: REUTERS

Вашингтон допускает в будущем пересмотр вопроса о принадлежности Крыма. Об этом сказал советник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности Джейк Салливан.

«Вопрос Крыма — это вопрос, который случится в будущем. Это то, к чему мы придем", — сказал он», - сказал Салливан в интервью телеканалу NBC News.

В то же время советник Байдена отверг возможность участия США в обсуждении статуса Крыма, подчеркнув, что Вашинтон не намерен вмешиваться в обсуждение суверенных проблем другой страны.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский во время пресс-конференции заявил об отправке боевиков ВСУ за границу для подготовки к захвату Крыма. После этого западные СМИ сообщили, что планы Зеленского захватить Крым привели к расколу внутри США.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков неоднократно подчеркивал, что Крым является неотъемлемой частью Российской Федерации, поэтому любые претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Напомним, Крым стал частью России в марте 2014 года по итогам референдума и после совершенного государственного переворота на Украине.

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