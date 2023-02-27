«Здорово»: Путин неформально поздоровался с губернатором Сахалинской области

Путин неформально поздоровался с главой Сахалинской области Лимаренко Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 27 февраля, в режиме видеоконференции заслушал доклад губернатора Сахалинской области Валерия Лимаренко, неформально поприветствовав его.

«Владимир Владимирович, рады видеть, приветствую вас», - начал встречу глава российского региона.

«Здорово», - ответил глава государства, делая ударение на втором слоге.

Тем не менее, несмотря на свойское обращение, во время рабочей встречи российский лидер заслушал доклад губернатора Сахалинской области, обсудив с ним вопросы развития региона, среди которых сферы здравоохранения, промышленности, а также строительства и транспорта.

Накануне пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что Путин в понедельник, 27 февраля, заслушает доклад Лимаренко, назвав Сахалинскую область «чрезвычайно важной», а также отметил, что эта «обстоятельная беседа» будет открытой для СМИ.

Напомним, ранее губернатор Сахалинской области заявил, что регион первым в стране завершит газификацию. По его словам, это получится сделать до 2025 года.