НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» запустил новый личный кабинет физического лица. Онлайн-сервис предоставляет пользователям широкий функционал. Круглосуточно доступна полная информация по индивидуальным и корпоративным пенсионным договорам, о размере и периодичности поступления личных отчислений, взносов работодателя, инвестиционного дохода.

Клиенты могут воспользоваться опциями заказа выписок по пенсионному счету, справок об уплаченных взносах и документов для получения социального налогового вычета. Также теперь, не обращаясь к специалисту фонда, можно обновить личные данные, назначить благоприобретателей по пенсионным сбережениям, изменить вариант выплаты пенсии и банковские реквизиты. Новшеством стала опция назначения негосударственной пенсии онлайн.

Функциональные нововведения дополнил обновленный дизайн личного кабинета. Он отличается лаконичностью и простотой, помогает клиенту быстро сориентироваться в интерфейсе страниц. Новый личный кабинет реализован на базе отечественных программных решений, которые полностью отвечают требованиям Банка России к обеспечению защиты информации финансовыми организациями.

«Мы стремимся повышать комфорт клиентов при взаимодействии с фондом, – отмечает Максим Элик, первый заместитель генерального директора НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ». – Новый личный кабинет удобен и прост в использовании, экономит время клиента на решение различных вопросов по пенсионному обеспечению. Постепенно в нем будут появляться новые возможности пенсионного обеспечения».

Для доступа в личный кабинет клиента НПФ «БЛАГОСОСТОЯНИЕ» достаточно авторизоваться одним из двух способов: на сайте www.npfb.ru с помощью учетной записи портала госуслуг или логина и пароля, а для работников ОАО «РЖД» - через Сервисный портал Компании.