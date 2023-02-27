Пушилин заявил, что жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа к медицинской помощи

Пушилин заявил, жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа к медицинской помощи Фото: Дмитрий СТЕШИН

Жители Артемовска находятся в тяжелейших условиях без доступа возможности получить медицинскую помощь. Такое заявление сделал временно исполняющий обязанности главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в понедельник, 27 февраля, отметив, что точное число жителей этого города на данный момент неизвестно.

«К сожалению, никакого доступа к медицинской помощи. Даже точно посчитать сейчас количество, даже я не возьму на себя такую ответственность называть даже примерный порядок цифр людей, которые там по факту остаются», - сказал в эфире телеканала «Россия 24 врио главы ДНР, комментируя вопрос о числе гражданского населения в Артемовске.

Пушилин отметил, что даже у тех, кого смогли эвакуировать, не получилось узнать примерное число оставшихся там жителей.

Напомним, сегодня, 27 февраля, Пушилин заявил о существенных изменениях на артемовском направлении в ДНР, отметив удачные обстоятельства для окружения и сжатия кольца вокруг этого города.