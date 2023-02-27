Сенатор Климов: США не скрывают подготовку театра военных действий на Тайване, фото: Михаил Метцель/ТАСС

Глава комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета РФ Андрей Климов заявил, что США даже не скрывают планомерной подготовки к театру военных действий на Тайване, и сценарий будет аналогичен тому, который американцы устроили на Украине. Об этом он рассказал на брифинге медиагруппы «Россия сегодня».

По словам Климова, Белый дом не скрывает того, что ведёт подготовку к началу военных действий в Тайване по украинскому сценарию. Таков был его ответ на вопрос о ситуации, разворачивающейся вокруг полуострова. Основой для такого суждения стало то, что США активно обучают тайваньских военных, а также поставляют Тайваню вооружение, также как и Киеву.

Климов подчеркнул, что Россия поддерживала, и будет поддерживать КНР на всех международных площадках, и чем меньше в мире будет горячих точек, подобных Украине и Тайваню, тем лучше будет для всего мирового сообщества.

Ранее KP.RU сообщал о том, что французский политик Филиппо также сравнил Тайвань с Украиной, подчеркнув ключевую роль США в подогревании конфликта.