В Госдуму внесен законопроект о статусе ветерана боевых действий для ополченцев Донбасса Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Проект закона, который предусматривает получение статуса ветерана боевых действий ополченцами, входившими в воинские формирования ДНР и ЛН Донецкой и Луганской народных республиках (ДНР и ЛНР) в период с 2014 года, был внесен в Государственную думу РФ. Такое заявление в понедельник, 27 февраля, сделал руководитель рабочей группы по вопросам специальной военной операции, первый вице-спикер Совфеда, секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак.

«Рабочая группа по вопросам СВО внесла в Госдуму законопроект, который наделит статусом ветеранов боевых действий ополченцев, воевавших за Донбасс с 2014 года», - написал парламентарий в своем Telegram-канале, отметив, что данный документ отражен в первом докладе рабочей группы по вопросам спецоперации президенту России Владимиру Путину.

Напомним, на прошлой неделе, 23 февраля, глава государства пообещал дать статус ветеранов и инвалидов боевых действий Российской Федерации всем ополченцам Донбасса. Как писал сайт KP.RU, c такой инициативой к российскому лидеру обратился Герой России, участник спецоперации Роман Черемухин.