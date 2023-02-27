Российские войска поразили украинский центр радиоэлектронной разведки под Киевом Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Министерство обороны Российской Федерации в понедельник, 27 февраля, сообщило, что Вооруженные силы (ВС) России поразили украинский центр радиоэлектронной разведки, который был расположен в районе Броваров под Киевом

«В районе населенного пункта Бровары Киевской области поражен центр радиоэлектронной разведки ВСУ», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

В Министерстве обороны также сообщили, что российские войска нанесли удар по украинскому оперативному центру специальных операций «Запад», который расположен около Хмельницкого.

В ведомстве сообщают, что всего с начала проведения специальной военной операции на Украине было уничтожено 390 самолетов, 211 вертолетов, 406 зенитных ракетных комплексов, 3 248 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), а также 8058 танков и других боевых бронированных машин.

Напомним, в субботу, 25 февраля, российские войска уничтожили пункты временной дислокации спецназа и морпехов украинской армии.