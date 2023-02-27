Украинские военнопленные отказываются от гражданства и вступают в батальон Хмельницкого Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Пленные киевские боевики отказываются от гражданства Украины и вступают в батальон Хмельницкого. Сами бывшие военные ВСУ радуются такой возможности и ждут российские паспорта, пишет РИА Новости.

Добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого сформирован в ДНР. В него вошли несколько десятков пленных украинских военных. Бывший командир танка Андрей Тищенко, служивший старшим сержантом в украинских войсках, а теперь назначенный старшим одного из подразделений батальона, рассказал, что под его началом служат около 70 человек. Большинство из них имеют боевой опыт.

Прежде чем принять бывших украинских военных в батальон, их проверяли на причастность к уголовным и военным преступлениям. Контракты с ними заключают на общих условиях.

Возраст добровольцев составляет от 25 до 47 лет.

Напомним, ранее Андрей Тищенко рассказал, что украинские военные переходят на сторону ополченцев ДНР потому что их правительство «бросило своих людей».