В ДНР сформирован батальон добровольцев из украинских пленных

Добровольческий батальон из украинских военнопленных сформирован в ДНР. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Несколько десятков бывших украинских военнослужащих, находившиеся в плену, вошли в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Батальон сформирован в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделения Андрея Тищенко.

«История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила», - объяснил Тищенко свое решение и решение других добровольцев перейти на сторону России.

Сообщается, что с бывшими украинскими военными, вступившими в добровольческий батальон имени Хмельницкого, будут заключены контракты с ВС России на общих условиях. Также бойцы батальона получат российское гражданство и пройдут необходимую подготовку, уточнил Тищенко.

Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, отказываются возвращаться на Украину. По словам омбудсмена, ей известны случаи, когда украинские военнослужащие отказываются от включения в список на обмен пленными.

Ранее сообщалось, что батальон из 50 украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).

Также сообщалось, что на запорожском направлении двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России.

Тем временем американский писатель-ветеран призвал украинских мужчин перейти на сторону России.