В ДНР сформирован батальон добровольцев из украинских пленных

Добровольческий батальон из украинских военнопленных сформирован в ДНР.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Несколько десятков бывших украинских военнослужащих, находившиеся в плену, вошли в добровольческий батальон имени Богдана Хмельницкого. Батальон сформирован в ДНР, пишет РИА Новости со ссылкой на одного из командиров подразделения Андрея Тищенко.
«История эта началась в такое время, когда украинскому правительству его народ не нужен стал, и на фоне этого всего, когда украинская власть должна была защищать своих людей, она их просто бросила», - объяснил Тищенко свое решение и решение других добровольцев перейти на сторону России.
Сообщается, что с бывшими украинскими военными, вступившими в добровольческий батальон имени Хмельницкого, будут заключены контракты с ВС России на общих условиях. Также бойцы батальона получат российское гражданство и пройдут необходимую подготовку, уточнил Тищенко.
Ранее уполномоченный по правам человека в ЛНР Виктория Сердюкова рассказала, что военнослужащие ВСУ, попавшие в плен, отказываются возвращаться на Украину. По словам омбудсмена, ей известны случаи, когда украинские военнослужащие отказываются от включения в список на обмен пленными.
Ранее сообщалось, что батальон из 50 украинских военнопленных, добровольно перешедших на сторону республики, сформирован в Донецкой народной республике (ДНР).
Также сообщалось, что на запорожском направлении двое украинских военнослужащих из элитной части перешли на сторону России.
Тем временем американский писатель-ветеран призвал украинских мужчин перейти на сторону России.