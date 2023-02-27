Минобороны Казахстана опровергло информацию об отправке военной техники Украине Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В Казахстане опровергли слухи об отправке вооружения и техники на Украину. Экспорт товаров военного назначения запрещен в Республике с 27 августа 2022 года, отметили в минобороны.

Министерство обороны Казахстана прокомментировало видео, на которые попала колонна бронемашин. Разместившие кадры в сети авторы утверждали, что техника едет из Астаны на Украину. В минобороны Казахстана отметили, что видео архивные и сделаны давно, когда бронированные машины отправлялись на плановый ремонт. Сейчас техника находится на хранении на складах Республики.

Кроме того, в Казахстане напомнили, что законодательно в стране еще в прошлом году запретили экспорт вооружения и других товаров ВПК.

Ранее сообщалось, что Казахстан закрыл свое торговое представительство в России. Сделано это ради оптимизации работы госорганов, так как сотрудничество с РФ уже налажено, пояснили в Астане. В Минторговли Казахстана напомнили, что Россия является ведущим торговым партнером Республики и решение не повлияет на экономические отношения двух стран в целом.