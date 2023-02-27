Российские штурмовые отряды захватили микрорайон Ступки в Артёмовске и начали бои в Ильиновке Фото: Александр КОЦ

Российские штурмовые отряды успешно взяли под контроль микрорайон Ступки, расположенный на севере Артёмовска, и продвигаются дальше. Об успехах наших военнослужащих сообщают РИА Новости, со ссылкой на собственный источник.

Также сообщается, что российские штурмовики уже вошли в Ильинку, где начались уличные бои.

Напомним, Артёмовск (украинское название - Бахмут) расположен в той части Донецкой Народной Республики, которая сейчас подконтрольна Киеву, к северу от большого населённого пункта Горловка. Это важнейший пункт снабжения для ВСУ, потеря которого станет сильным ударом для киевского режима.

Ранее KP.RU сообщал о том, что российские военные ведут ожесточённые бои уже практически в центре Артёмовска, а под огневым контролем находятся все ключевые дороги, предназначенные для снабжения ВСУ. Украинским военным приходится прокладывать полевые дороги, чтобы сохранить хоть какое-то снабжение.