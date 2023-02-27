РИА Новости: российские военные ведут бои в центре Артемовска

Советник Пушилина сообщил, что в Артемовске идут бои в центре города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские военные ведут бои практически в центре Артемовска. Об этом в понедельник 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на советника врио главы ДНР Дениса Пушилина Игоря Кимаковского.

«Передовые отряды ЧВК «Вагнер» уже практически в центре Артемовска воюют», - сказал Кимаковский, уточнив, что российские силы держат под огневым контролем все дороги.

«Украинские войска прокладывают себе и полевые дороги, чтобы доставлять технику, стараются цепляться за город. Хотя несут очень большие потери», - рассказал собеседник агентству.

Напомним, в субботу 25 февраля российский военный рассказал, что в Артемовске идут ожесточенные бои, а украинское командование бросает на передовую недавно мобилизованных новобранцев.

Ранее сообщалось, что украинские войска взорвали дамбу в окрестностях Артемовска. Советник врио главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин заявил, что уже поступают сообщения о подтоплении частных домов и подвалов, в которых мирные жители прятались от обстрелов.

Что происходит в одной из самых горячих точек проведения спецоперации - Артемовске (Бахмуте), какая обстановка складывается вокруг города и как продвигаются здесь российские силы, рассказал военный эксперт, подполковник Народной милиции Луганской Народной Республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко.

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