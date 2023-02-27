МИД РФ: Россия готовит ответные меры на санкции США и Канады Фото: Михаил ФРОЛОВ

Россия готовит контрсанкции для ответа США и Канаде. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Дипломат отметила, что ответные меры призваны сфокусировано воздействовать на Вашингтон и Оттаву.

Напомним, 24 февраля 2023 года США и Канада анонсировали новый пакет антироссийских санкций. В МИД РФ назвали ограничения бесперспективными и бездумными. Они нацелены на то, чтобы подорвать промышленный и финансовый потенциал России, отметила Мария Захарова. Однако эффективность таких мер не оправдывает ожидание Запада, о чем неоднократно заявляли как в Москве, так и за рубежом.

— Со своей стороны готовим ответные меры, творчески применяя накопленный опыт для более сфокусированного воздействия на Вашингтон и подпевающую ему Оттаву. В условиях, когда Запад во главе с США действует предельно агрессивно, не стесняясь в средствах, российские контрсанкции будут и далее выстраиваться на основе принципов строгой взаимности и неотвратимости наказания, — заявила Захарова.

Представитель МИД РФ пояснила, что США пытаются поднять падающие рейтинги президента Джо Байдена, подстегивая другие страны вводить санкции против России.