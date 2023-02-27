Папа Франциск призвал Запад прекратить поставки вооружения ради мира на Украине Фото: REUTERS

Папа Франциск, 266-ой Папа Римский, составил собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта, который совпадает как минимум по одному пункту с недавно опубликованным планом Китая. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на председателя союза староверов Севастьянова, ведущего переписку с верховным понтификом.

По мнению действующего Папы Римского, для того чтобы украинский конфликт пришёл к мирному урегулированию, прежде всего необходимо перестать накачивать Киев западным вооружением - поставки оружия не смогут решить проблему миролюбивым путём.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к аналогичному решению Запад призывал Китай, когда опубликовал собственный план по урегулированию конфликта. По мнению китайской стороны, бесконечные поставки оружия для ВСУ только усугубляют положение, и никак не способствуют деэскалации.