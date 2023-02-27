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НовостиПолитика27 февраля 2023 16:59

Папа Франциск призвал Запад прекратить поставки вооружения ради мира на Украине

Папа Франциск назвал прекращение поставок оружия важным условием мирного решения конфликта на Украине
Сергей КУДРИН
Папа Франциск призвал Запад прекратить поставки вооружения ради мира на Украине

Папа Франциск призвал Запад прекратить поставки вооружения ради мира на Украине

Фото: REUTERS

Папа Франциск, 266-ой Папа Римский, составил собственный план по мирному урегулированию украинского конфликта, который совпадает как минимум по одному пункту с недавно опубликованным планом Китая. Об этом пишут РИА Новости, со ссылкой на председателя союза староверов Севастьянова, ведущего переписку с верховным понтификом.

По мнению действующего Папы Римского, для того чтобы украинский конфликт пришёл к мирному урегулированию, прежде всего необходимо перестать накачивать Киев западным вооружением - поставки оружия не смогут решить проблему миролюбивым путём.

Ранее KP.RU сообщал о том, что к аналогичному решению Запад призывал Китай, когда опубликовал собственный план по урегулированию конфликта. По мнению китайской стороны, бесконечные поставки оружия для ВСУ только усугубляют положение, и никак не способствуют деэскалации.