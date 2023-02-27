Экс-советник главы Пентагона Макгрегор: Путин спас Россию от финансовой зависимости от Запада Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что Владимир Путин своим решением не вгонять страну в зависимость от западных финансовых институтов сделал ее сильнее. В своем блоге американец рассказал, что экономика России становится все более суверенной, что в первую очередь негативно сказывается на других странах.

Макгрегор напомнил, что несколько лет назад Владимир Путин заявил, что не позволит международной финансовой системе подчинить Россию. Сейчас же президент приводит их в действие. При этом попытки Вашингтона запугать Москву способствуют ее усилению и превращению в суверенную экономику.

По словам бывшего советника Пентагона, рост самостоятельности России ставит западные страны в зависимость от ее ресурсов.

Как пояснил Макгрегор, сейчас США используют международные финансовые институты, чтобы указывать другим странам, что им делать. В то же время Россия благодаря своему президенту вышла из таких обременительных отношений.

Ранее полковник предупредил, что Вашингтон стоит на опасном пути конфронтации с Москвой. В России США привлекают полезные ископаемые и другие природные богатства, поэтому Америка и хочет уничтожения страны.