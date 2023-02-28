Хакеры RaHDit взломали компьютеры кадровой службы «Азова»* Фото: EAST NEWS

Хакерская группа RaHDit («Злые русские хакеры») взломали компьютеры кадровой службы националистического батальона «Азов»*, опубликовав ее документы.

На портале «НемеZида» хакерами были размещены около шести тысяч файлов. Среди них приказы боевых расчетов, справки об участии конкретных людей в боевых действиях, личные дела боевиков, а также их послужные списки, награждения и списки военных, самовольно оставивших часть.

«Журналисты и просто энтузиасты, расследователи найдут здесь массу интересного, что может пролить свет на преступления нацистского режима в так называемой «зоне АТО» с 2015 года по настоящее время», – отмечается в сообщении пресс-службы RaHDit.

Как писал сайт KP.RU, в конце прошлого года RaHDit получила доступ к данным свыше 70 солдат и офицеров «кибервойск» Украины и выложила их в открытый доступ. В список вошли представители Минобороны, Нацгвардии и Службы безопасности Украины, которые занимаются взломом и защитой информации, а также преподаватели, готовившие силовиков.

*Запрещенная в России террористическая организация