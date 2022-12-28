Хакеры RaHDit раскрыли данные более 70 украинских солдат и офицеров "кибервойск"

Данные солдат и офицеров украинских "кибервойск" попали в открытый доступ Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

Хакерская группа RaHDit ("Злые русские хакеры") получила доступ к данным свыше 70 солдат и офицеров "кибервойск" Украины и выложила их в открытый доступ на антифашистском портале "Немезида".

"Знакомьтесь: элита украинских кибервойск - штатные кадровые хакеры, участники регулярных межведомственных соревнований CTF ("Захват флага") среди силовых структур 404", - говорится в сообщении в телеграм-канале хакеров.

По их словам, в список вошли представители Минобороны, Нацгвардии и Службы безопасности Незалежной, которые занимаются взломом и защитой информации, а также преподаватели, которые их готовили к этой деятельности.

Как ранее писал сайт KP.RU, RaHDit опубликовала данные более тысячи хакеров с Украины, действующих в российском сегменте интернета. Списки разделены на два подраздела – IT Army of Ukraine и Save UA. В первом фигурируют 759 имен, во втором содержатся данные 406 человек.

Напомним, две группы российских хакеров взломали сайт Национального университета обороны Украины. Речь идет о хакерских группировках Beregini и RaHDIt. Они получили доступ к серверам ведомства и разместили там сведения о выпускниках и данные о зверствах киевского режима в Донбассе.