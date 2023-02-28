Украина направила в Купянск 700 мобилизованных без специальной подготовки Фото: REUTERS

Украинское военное командование направило в Купянск Харьковской области около 700 мобилизованных, не прошедших специальную подготовку, заявил подполковник Народной милиции (НМ) ЛНР в отставке Андрей Марочко.

Как рассказал офицер в беседе с РИА Новости, мобилизованных расквартировывают на гражданских объектах и в домах мирных граждан. В с вязи с тем, что прибывшим военнослужащим не дали возможности пройти спецподготовку, растет число конфликтов между мобилизованными и непосредственными командирами, отметил подполковник НМ ЛНР.

Напомним, сайт KP.RU рассказывал о том, как мобилизация на Украине превратилась в чудовищные облавы, когда ужчин забирают прямо с похорон погибших военнослужащих. Представители военкомата города Скол Львовской области при поддержке полиции обошли всех мужчин, пришедших проводить погибшего в последний путь и раздали каждому из них повестки о мобилизации.