Марочко сообщил о переброске в Часов Яр 350 обученных в НАТО солдат ВСУ

Киев перебрасывает в Часов Яр обученных в НАТО военных и легкобронированную технику Фото: REUTERS

Порядка 350 солдат и до 15 офицеров Вооруженных сил Украины (ВСУ), прошедших обучение на полигонах НАТО, переброшены в город Часов Яр, расположенный рядом с Артемовском. Об этом заявил ТАСС военный эксперт, подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"У свежеприбывших боевиков отмечается высокая дисциплинированность и хорошая физическая форма", - уточнил Марочко.

По его словам, также отмечается прибытие в Часов Яр около 30 единиц легкобронированной техники противника.

Как ранее писал сайт KP.RU, на прошлой неделе Андрей Марочко сообщил, что украинские войска перебрасывают подкрепления, а также строят фортификационные сооружения и минируют подходы к своим позициям, расположенным недалеко от Часова Яра.

Военный эксперт добавил, что ВСУ дистанционно минируют лесистую местность юго-восточнее Часова Яра. По его словам, украинские войска производят минирование запрещенными противопехотными фугасными минами (ПФМ-1) "Лепесток".