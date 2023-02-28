Аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге приостановил рейсы до 12 часов

Аэропорт Пулково Фото: Артем КИЛЬКИН

Петербургский аэропорт Пулково приостановил рейсы до 12 часов. Об этом сообщает правительство Санкт-Петербурга в своем телеграм-канале в среду, 28 февраля 2023 года.

"В аэропорту Пулково объявлена задержка рейсов до 12 часов, - говорится в сообщении. - Аэропорт и его службы работают в штатном режиме".

Причина задержки не уточняется.

Отметим, что согласно онлайн-табло на сайте Пулково, регистрация пассажиров на рейсы продолжается. О переносе прибытия в аэропорт самолетов также ничего не говорится.

Напомним, сайт "КП-Санкт-Петербург" сообщил, что воздушное пространство над Санкт-Петербургом неожиданно опустело. Все самолеты, которые летели в аэропорт Пулково, судя по трекеру Flightradar, разворачивают.

Как ранее писал сайт KP.RU, Россия намерена возобновить прямые полеты в ряд африканских и азиатских стран. С такой инициативой выступило Федеральное агентство воздушного транспорта.

Российских перевозчиков призвали рассмотреть возможность организации таких рейсов по направлениям, которые на сегодняшний день недоступны гражданам из-за санкционных ограничений Запада.