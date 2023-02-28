Илон Маск вернулся на первое место среди богатейших людей мира по версии Bloomberg Фото: REUTERS

Миллиардер, владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира.

По информации Bloomberg, американский бизнесмен имеет состояние 187 миллиардов долларов. Втором место в рейтинге агентства занимает владелец французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LMVH) Бернар Арно с состоянием 185 миллиардов долларов.

Далее в списке богатейших людей идут владелец корпорации Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов и сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс – у него 114 миллиардов.

Замыкает пятерку председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 106 миллиардов долларов. В рейтинге 50 самых богатых людей мира попал и владелец "Норникеля" Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 28,5 миллиарда долларов.

Напомним, в начале декабря 2022 Маск уступил первенство в списке богачей Бернару Арно.