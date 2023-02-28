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НовостиВ мире28 февраля 2023 9:07

Илон Маск вернулся на первое место среди богатейших людей мира по версии Bloomberg

Состояние американского бизнесмена оценивается в 187 миллиардов долларов
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Илон Маск вернулся на первое место среди богатейших людей мира по версии Bloomberg

Илон Маск вернулся на первое место среди богатейших людей мира по версии Bloomberg

Фото: REUTERS

Миллиардер, владелец компаний Twitter и Tesla Илон Маск вернул себе первое место в списке самых богатых людей мира.

По информации Bloomberg, американский бизнесмен имеет состояние 187 миллиардов долларов. Втором место в рейтинге агентства занимает владелец французского производителя предметов роскоши Louis Vuitton Moet Hennessy (LMVH) Бернар Арно с состоянием 185 миллиардов долларов.

Далее в списке богатейших людей идут владелец корпорации Amazon Джефф Безос – его состояние оценивается в 117 миллиардов долларов и сооснователь корпорации Microsoft Билл Гейтс – у него 114 миллиардов.

Замыкает пятерку председатель совета директоров холдинга Berkshire Hathaway Уоррен Баффет – 106 миллиардов долларов. В рейтинге 50 самых богатых людей мира попал и владелец "Норникеля" Владимир Потанин, чье состояние оценивается в 28,5 миллиарда долларов.

Напомним, в начале декабря 2022 Маск уступил первенство в списке богачей Бернару Арно.