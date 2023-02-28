Названа возможная причина закрытия неба над Санкт-Петербургом

Озвучена предположительная причина закрытия неба над Петербургом 28 февраля 2023 года Фото: Иван ВИСЛОВ

Небо над Санкт-Петербургом во вторник, 28 февраля 2023 года, временно закрыли, предположительно, по причине обнаружения неопознанного летающего объекта (НЛО). Об этом сообщает "КП-Санкт-Петербург" со ссылкой на источник из числа пилотов гражданской авиации.

По его словам, на перехват подозрительного объекта направлены истребители по сигналу "Ковер". Его объявляют, как правило, при незаконном пересечении воздушного пространства страны или обнаружении неопознанных объектов в небе.

"Неизвестная "метка" на радаре пересекла границу, - уточнил собеседник издания. - Боевые самолеты ушли на перехват. Ожидает, что минут через 30 план отменят".

Как ранее писал сайт KP.RU, утром 28 февраля петербургский аэропорт Пулково временно приостановил рейсы. Соответствующую информацию подтвердили в правительстве Северной столицы. Причины такого решения в сообщении местных властей не указываются.