Экс-глава ЦРУ заявил о конце глобализации из-за СВО и Китая Фото: REUTERS

Бывший глава ЦРУ, а также командующий американскими и натовскими войсками в Афганистане Дэвид Петреус высказался о нынешней геополитической ситуации, заявив о том что на смену глобализации пришла «слоубализация». Причиной тому стал конфликт на Украине и напряжённые отношения между США и Китаем. Его слова приводит Bloomberg.

Прежде всего Петреус считает, что в 2022-2023 годах мир вновь пришёл к ситуации, когда крупнейшие державы соревнуются на геополитической арене, и внешняя политика стран определяет практически всё - экономику, торговлю, финансирование.

И хотя бывший руководитель ЦРУ не считает, что глобализация закончилась в полной мере, теперь она постепенно сменяется «слоубализацией» (от англ. slow - медленно) - то есть значительным замедлением темпов и роста мировой торговли. При этом Петреус признаёт, что ни одна страна в мире не сумеет заменить собой Китай, плотно укрепившийся на мировых рынках.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Япония планирует запретить экспорт товаров, которые могли бы посодействовать российской оборонной промышленности.