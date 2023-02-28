Япония запретит экспорт товаров, способствующих укреплению промышленности России

Япония готовится ввести новые санкции против России Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Япония намерена запретить экспорт товаров, которые способны укрепить российскую промышленность. Об этом сообщило японское Минэкономики во вторник, 28 февраля 2023 года.

"Будут введены меры по запрету экспорта товаров, которые могут способствовать укреплению промышленной базы Российской Федерации", - говорится в сообщении ведомства с уточнением, что подробности новых санкций планируется озвучить позже.

Как ранее писал сайт KP.RU, Япония ввела санкции в отношении физических лиц из России и ряда российских предприятий и организаций. Под ограничения попали 48 человек, а также 94 юридических лица, в том числе Росбанк.

Ранее сообщалось, что в Японии с 3 февраля 2023 года официально вступил в силу закон на запрет экспорта в Россию для разведки нефти и газа, роботов, ядерных материалов, токсичных веществ и некоторых медицинских изделий. Данные меры приняты Токио в рамках новых антироссийских санкций.

Напомним, Москва проинформировала Токио, что не может согласовать межправительственные о морском промысле японских рыбаков у Южных Курил в связи с недружественными антироссийскими санкциями со стороны этой страны.

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