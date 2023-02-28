American Thinker: Практически всё Южное полушарие выступает на стороне России в украинском конфликте Фото: REUTERS

Обозреватель издания American Thinker Андреа Видбург считает, что Белому дому необходимо осознать и принять тот факт, что практически всё Южное полушарие сделало выбор в пользу стабильных отношений с Россией, даже несмотря на санкции от США и Евросоюза. Об этом он пишет в своей статье.

Как отмечает Видбург, Украина получает безмерную поддержку со стороны коллективного Запада, и в Киев вливаются бесконечные миллиарды евро и долларов от издавна боящихся Россию европейцев и американцев. В то же время «Глобальный Юг», и это не только Китай, прислушиваются к Москве из-за подорванного к Западу доверия, и выбирают сотрудничество с Россией.

Обозреватель подчёркивает, что пока западные страны живут в мире гендерной идентичности, климатических проблем и культуры отмены, Южное полушарие пребывает в реальном мире, в котором есть голод, бедность и высокие цены на энергию. И в то же время именно эти страны, например Россия, Индия и Китай, смогли предоставить всему миру вакцины от коронавируса.

В итоге Видбург пришла к выводу, что южные страны предпочитают выбирать стабильные варианты надёжных торговых отношений, а не абстрактные мечты об идеальном мировом порядке, сопряжённые с бесконечными санкциями.

Ранее KP.RU сообщал о том, что бывший глава ЦРУ Петреус заявил о заканчивающейся глобализации и упадке мировой экономики из-за украинского кризиса, вызвавшего обострение отношений США и Китая.