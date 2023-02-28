Замминистры обороны России и Армении обсудили вопросы военно-технического партнёрства Фото: Минобороны РФ

Во вторник, 28 февраля, состоялась встреча представителей оборонных ведомств Российской Федерации и Армении, во время которой обсуждались вопросы о партнёрстве и общих инициативах по безопасности. Об этом KP.RU сообщили в пресс-службе МО РФ.

Переговоры с российской стороны проводил заместитель министра обороны РФ, генерал-полковник Александр Фомин. Со стороны Армении выступил замминистра обороны Республики Карен Брутян.

Военные чиновники обсудили перспективы и дальнейшие планы по военному и военно-техническому сотрудничеству, а также переговорили на тему общерегиональной безопасности и мероприятий, которые необходимо организовать как со стороны Армении, так и со стороны России.

Ранее KP.RU сообщал о том, что премьер Армении Никол Пашинян объявил о введении в Республике добровольной срочной службы в армии для женщин. Также в армии Армении были анонсированы множественные реформы с начала февраля 2023 года.