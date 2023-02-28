Путин призвал пресекать действия сепаратистской и ксенофобской «мрази» в России

Путин призвал пресекать действия сепаратисткой и ксенофобской «мрази» в России Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент России Владимир Путин призвал сотрудников ФСБ активно выявлять и пресекать случаи экстремизма и попыток раскола российского общества, в том числе основанных на ксенофобии и сепаратизма. Глава государства отметил особую активность «всей этой мрази» в последний год, выступая на коллегии ведомства.

Как подчеркнул Путин, сейчас в России, в том числе в новых российских регионах, особенно активизировались преступники, использующие в качестве оружия неонацизм, национализм, ксенофобию и сепаратизм. Для борьбы с «этой мразью» необходимо развивать региональные сегменты государственного противодействия терроризму.

Также глава государства отдельно упомянул, что главным источником распространения незаконной и откровенно преступной информации сегодня стал интернет, а особое влияние информационная война Запада и Киева оказывает на российскую молодёжь. Это воздействие необходимо пресекать быстро и жёстко.

Ранее KP.RU сообщал о том, что Путин призвал значительно усилить работу российской контрразведки в условиях конфликта на Украине.