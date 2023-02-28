Госдума одобрила в первом чтении упрощение процедуры регистрации отцовства детей военных Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Госдума приняла в первом чтении законопроект, разрешающий военнослужащим заверять подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей для регистрации детей. Это упростит процедуру признания отцовства в тех случаях, когда малыш появляется вне брака.

По закону, загсы требуют для регистрации ребенка нотариально заверенную подпись отца. Новый законопроект предполагает, что теперь военнослужащие смогут заверять свои подписи у командиров воинских частей или начальников военных госпиталей, что будет приравнено к посещению нотариуса. Таким образом, малыши будут без лишней волокиты иметь документально подтвержденных отцов.

Инициаторами законопроекта выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, зампред палаты Ирина Яровая, а также руководители всех фракций парламента. Он предполагает внесение изменений в действующий федеральный закон «Об актах гражданского состояния».

Ранее сообщалось, что Госдума рассмотрит законопроект о предоставлении бесплатной юридической помощи участникам спецоперации и их семьям.