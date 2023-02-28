Путин призвал оказать дополнительную поддержку семьям погибших в ходе СВО сотрудников ФСБ Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Президент Росси Владимир Путин призвал дополнительно поддержать семьи сотрудников ФСБ, погибших во время СВО. С такой просьбой он обратился к руководству Федеральной службы безопасности на расширенной коллегии органа.

Во время своей речи на заседании коллегии ФСБ, посвященном подведению итогов работы ведомства в 2022 году, президент России сообщил, что в рядах службы есть потери. Сотрудники погибли, выполняя особые задачи в ходе спецоперации на Украине, среди которых прикрытие госграницы. Также подразделения ФСБ боролись с терроризмом, организованной преступностью, коррупцией и экстремизмом.

— Руководство ФСБ должно сделать все, чтобы дополнительно поддержать семьи наших погибших боевых товарищей. Мы всегда будем помнить их героизм и мужество, — отметил Владимир Путин.

Ранее сообщалось, что во время заседания президент призвал пресекать действия сепаратистов, ксенофобов и других экстремистов.