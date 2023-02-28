Столтенберг: Окончание конфликта на Украине не вернёт прежние отношения России и НАТО Фото: REUTERS

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил о том, что в отношениях с Россией для альянса «назад дороги нет», даже после завершения конфликта на Украине. По его мнению, организация теперь должна постоянно наращивать свои расходы на оборону, о чём Столтенберг сообщил на саммите SAMAK в Финляндии.

Во время своего выступления Столтенберг обратился к другим членам НАТО, заявив о необходимости осознать, что нормализация отношений с Россией уже невозможна при любых раскладах и итогах СВО.

Также генсек альянса заверил, что поддержка киевского режима находится в непосредственных интересах НАТО. Он вспомнил всё чаще возникающие заявления о том, что поставки оружия Украине только разжигают конфликт, но отверг все эти мнения высказыванием: «самый большой риск - если президент Путин победит на Украине».

Напомним, KP.RU сообщал о том, что против поставок вооружения Киеву выступили уже многие, включая действующего Папу Римского Франциска, заявившего о том, что это важное условие для перехода к мирным переговорам.